Vanessa Ferrari contro gli abusi nello sport | “Ho sofferto anch’io”

(Di giovedì 10 novembre 2022)suglinel mondo della ginnastica: c’è una differenza “tra severità in ottica di disciplina e cattiveria”. La ginnasta rivela di averdi disturbi alimentari all’età di 19 anni “invito chiunque ne soffra a farsi aiutare perché é davvero fondamentale”. Dopo anni di percorso e l’aiuto di professionisti è arrivata la guarigione, ora la testimonianza per salvare losenza demonizzarlo “é un mondo magnifico benché complesso, quindi non rendiamolo ancora più difficile, sta a noi il compito di proteggerlo”suglinel mondo della ginnastica Photocredit: rainews.itpsicologici e conseguenti disturbi alimentari: abbiamo visto quanto è importante che se ne parli e quanto ...

La ginnasta e campionessa olimpica nel 2020 ha scritto su Instagram che anche lei ha dovuto affrontare i problemi alimentari e che a 19 anni è stata ricoverata in una clinica per ..."Quando sono comparse le prime notizie sulle denunce, non sono rimasta sorpresa. Ho vissuto tante esperienze positive ma anche tante negative". Le parole sono quelle di, argento alle Olimpiadi di Tokyo nella ginnastica artistica. Il suo commento è arrivato dopo lo scandalo degli abusi psicologici denunciati da alcune atlete della ginnastica ritmica ...Vanessa Ferrari rompe il silenzio, dopo settimane in cui non si fa altro che parlare dello scandalo ginnastica, l'atleta italiana racconta la sua esperienza ...La farfalla di Orzinuovi traccia la sua road map: «Devo gestire i tendini, il mio ritorno alle gare dipenderà dai piedi: convivo con il dolore da sempre, ma tornerò solo al top. Se andrò ai Giochi, ga ...