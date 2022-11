USA | i convocati di Berhalter per il Mondiale | presente il milanista Dest

ECCO LE LISTE DIDELLE NAZIONALI (AGGIORNATO AL 9 NOVEMBRE, ORE 12.30): ARGENTINA: / ... Oscar Duarte (Al - Wehda, Arabia Saudita), Daniel Chacon (Colorado Rapids,), Keysher Fuller (...Perché una formazionee getta , pensata per una sola fase della partita, non ha senso, ma è un ... ma quando vide che, al suo posto, venivanoRighetti e Tricella, esplose. Bearzot ...(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Anche il ct degli Stati Uniti, Gregg Berhalter, ha reso nota oggi la lista dei 26 giocatori convocsati per i Mondiali ...Convocati USA per il Mondiale: il commissario tecnico Gregg Berhalter convoca il terzino rossonero Sergino Dest in Qatar La nazionale degli USA ha reso nota la lista dei convocati per il Mondiale in Q ...