Usa | a ottobre inflazione rallenta al 7 | 7% | quella ' core' scende al 6 | 3%**

(Di giovedì 10 novembre 2022) Washington, 10 nov. - (Adnkronos) - Arrivano notizie piuttosto confortanti sul frontedagli Stati Uniti dove al'indice complessivo dei prezzi è aumentato dello 04% sul mese precedente, pari a un incremento annuo del 7,7%. Lo mostrano i dati appena diffusi dallo US Bureau of Labor Statistics che segnalano un aumento congiunturale dei prezzi energetici dell'1,8%, mentre il cibo è salito dello 0,6%. Escludendo le componenti di cibo ed energia - la cosiddetta' - l'incremento su settembre è dello 0,3%, la metà del +0,6% registrato a settembre. L'aumento del 7,7% annuo è osserva il BLS - il più basso da gennaio scorso. Escludendo cibo ed energia l'aumento dell'' è del 6,3%.

AGI - Agenzia Italia

