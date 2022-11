Uragano Nicole in Florida | quasi 110 mila senza corrente

Sono quasi 110 mila le case e attività commerciali della Florida rimaste senza corrente per il passaggio dell'. Secondo il sito di monitoraggio Poweroutage.us, sono state colpite da blackout subito dopo le 5 del mattino ora locale, circa due ore dopo che l'ha toccato terra sull'isola di ...Nei giorni scorsi il razzo è finalmente tornato in rampa, ma il lancio è stato ritardato di qualche giorno a causa dell'ennesimo, questo volta. Al momento la data di lancio è prevista ...(ANSA) - NEW YORK, 10 NOV - Sono quasi 110 mila le case e attività commerciali della Florida rimaste senza corrente per il passaggio dell'uragano Nicole. Secondo il sito di monitoraggio Poweroutage.us ...E' arrivato in Florida l'uragano Nicole con piogge torrenziali e venti a 120 km/h. Evacuato anche il club Mar-a-Lago dell'ex presidente Donald Trump. Si teme ...