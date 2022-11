Agenzia ANSA

Il ministro dell'Industria e della Tecnologia del governo ungherese sia causa di dissensi interni sulla politica energetica. Si tratta di Laszlo Palkovics, figura influente dell'esecutivo di Budapest, anche noto all'opinione pubblica come il "pitbull di Orban". ...... dopo soli 44 giorni sila premier Liz Truss In una breve dichiarazione a Downing Street ha ... L'Italia nei 3 paesi che contano Alleandoci con la Polonia e l'siamo persi Ancora (Sncf V. ... Ungheria: si dimette ministro industria, era 'pitbull di Orban' - Ultima Ora Il ministro dell'Industria e della Tecnologia del governo ungherese si dimette a causa di dissensi interni sulla politica energetica. (ANSA) ...La Procura di Perugia ha aperto un fascicolo contro ignoti per minacce all’ex presidente della Regione, Catiuscia Marini. Minacce che ...