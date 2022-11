Una serie tv di Harry Potter per HBO? Non proprio | ma la rete ha grandi piani per i fan della saga

(Di giovedì 10 novembre 2022)resta una dellecinematografiche più amate e proficue di sempre. Ecco perchéMax, dopo il successo dello speciale per il ventennale dall’uscita del filme la Pietra Filosofale, continua a puntare sulle avventure del maghetto di Hogwarts. Sarah Aubrey, capo degli originali diMax, ha spiegato a Variety i prossimi, ossia quelli di utilizzare a pieno titolo produzioni Warner Bros. Discovery nella programmazione sullo streamer. Tra i diversi titoli citati, Aubrey ha svelato anche come intendono procedere con: “Non c’è niente come un fan di ‘’, in termini di infinito ...

Sky Tg24

Con un gol di Moise Kean la Juve trova a Verona la quinta vittoria di fila inA e si porta a - 2 dal secondo posto occupato da Milan e ...George Clooney è la mente e l'occhio dietro il bellissimo film del 2005 Good Night, and Good Luck: in arrivo ancheTV Le ... Lily Collins reciterà in una serie tratta dal romanzo The Accomplice Prisma che coinvolge la Juventus. Ne parla oggi Repubblica edizione Torino, che spiega come durante le perquisizioni gli investigatori hanno trovato anche un foglio Excel con nomi di giovani calciator ...All'Olimpico ci pensa il 17enne argentino a rompere l'equilibrio nella ripresa: biancocelesti secondi a 30 punti col Milan ...