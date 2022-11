Una mamma alla polizia | “Noi brava gente | i delinquenti sono altri”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Decreti di sequestro preventivostati eseguiti dalle forze dell’ordine nei confronti di 17 persone, occupanti abusivi di 16 immobili all’interno del plesso di edilizia pubblica di via Egiziaca a Pizzofalcone n.35, a Napoli. L’indagine è stata avviata dopo l’occupazione abusiva di un immobile, avvenutafine dello scorso anno ai danni di una novantenne. I primi esiti degli accertamenti svolti dSquadra Mobile, dal Commissariato San Ferdinando, dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Napoli e dCompagnia Napoli Centro, dGuardia di Finanza di Napoli e dLocale di Napoli – Unità Operativa Tutela Patrimonio, per quanto di rispettiva competenza, hanno consentito di ...

Luce

La ragazza aveva raccontato allaManuela e al papà Alberto di avere 'fatto il diavolo a ... Riusciva anche a lavorare, utilizzandopiattaforma americana da freelance che le permetteva di ...... denunciando'scelta incomprensibile' di Roma di non farla sbarcare nei porti italiani. 2022 - ... Il piccolo, assieme alladi 19 anni originaria della Costa d'Avorio, era partito alle ore 4 di ... “Una mamma speciale”: Chiara Allegri racconta il suo difficile percorso per diventare donna e madre - Luce La figlia scopre che il padre ha l'amante e lui la picchia brutalmente. Christopher Andrighetti, 39 anni, dell'Alabama, ha picchiato selvaggiamente la figlia di 14 anni che era venuta ...Le navi delle Ong che salvano i migranti nel Mediterraneo devono andare nei Paesi bandiera Quale porto può considerarsi sicuro E soprattuto un comandante può ripartire, come voleva il ministro Pian ...