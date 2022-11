Una guerra senza fine

Leggi su freeskipper

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ancora bombe in Ucraina, ancora, ancora macerie, ancora morti e disperazione. Con tutto il mondo tenuto sotto scacco dalla minaccia atomica e dalla paura della conseguente catastrofe nucleare! Ma perchè le Super-Potenze Mondiali, gli Organismi Internazionali, non prendono per le orecchie Putin e Zelensky e gli ‘ordinano’ di farla finita? Evidentemente perchè questa