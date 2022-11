Ultime Notizie – Ucraina | Kiev | “Morti 740 militari Russia”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Laha perso nell’ultimo giorno 740 uomini, facendo salire a 78mila 690 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato maggiore delle Forze armate dell’, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto deiucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 78.690 uomini, 2.804 carri armati, 5.682 mezzi corazzati, 1.805 sistemi d’artiglieria, 393 lanciarazzi multipli, 205 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 278 aerei, 260 elicotteri, 4.242 autoveicoli, 16 unità navali e 1.499 droni. ...

Un blob bianco su una spiaggia in L'incredibile avvistamento è stato immortalato da una donna che in quel momento passeggiava con il proprio . Durante il pomeriggio al mare in compagnia del suo cane,...È crisi in casa Roma . è uscito allo scoperto criticando Karsdorp a scena aperta (senza mai nominarlo): 'Un giocatore ci ha tradito. Gli ho detto di cercarsi una squadra a gennaio'. Poi, ha puntato il ...Il 22 novembre, sarà presentata la 777 Hypercar, la nuova sportiva ad alte prestazioni progettata da Andrea Levy e ingegnerizzata da Dallara. La nuova sportiva ad alte prestazioni avrà sede all’intern ...Vi piace vedere gli operai disperati e ricattati senza stipendio Noi, gli ultimi, possiamo essere ovunque e contemporaneamente". Il Collettivo chiede inoltre "la verità sullo stato societario" di Qf ...