Ultime Notizie – Migranti | sindaco Porto Torres | “Insulti e minacce per ospitalità offerta a Ocean Viking”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Assicura che non era una polemica contro le decisioni del Governo centrale, ma un atto di umanità verso chi è in difficoltà. Ildiha offertoalla, la nave di Sos Mediterranèe che vaga da oltre 20 giorni nel Mare Nostrum col suo carico di. “Nessun intento polemico, mi è venuto naturale offrire unsicuro quando un consigliere comunale mi ha avvisato che stavano costeggiando la Sardegna – racconta Massimo Mulas all’Adnkronos -. In un attimo la comunità era pronta all’accoglienza: tutte le associazioni, gli scout e anche la Chiesa che aveva messo a disposizione le sue chiese. Mi ha chiamato il comandante della nave per ringraziarmi e dirci che ormai stavano navigando verso la Francia”. Il ...

Prova a rialzarsi il mercato delle criptovalute, dopo ledifficili giornate segnate dal caso Ftx. Ieri, Binance ha rinunciato al salvataggio di Ftx, alle prese con una violenta crisi di liquidita'. "I problemi sono al di la' del nostro controllo e ...Le conferme arriveranno dopo il via libera al testo definitivo atteso in Consiglio dei Ministri oggi 10 novembre, ma leaiutano a fare il punto delle novità in fase di limatura. Sul ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...(Teleborsa) - Dopo l'autorizzazione ricevuta il 25 ottobre, Snam è pronta a iniziare i lavori sul rigassificatore di Piombino, che "inizierà le operazioni commerciali a maggio 2023 per ...