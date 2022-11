Ultime Notizie – Migranti | Piantedosi | “Traversate vanno interrotte | evitare morti in mare”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 10 novembre 2022) La morte di un neonato di 20 giorni, arrivato a Lampedusa insieme a centinaia di, “testimonia che leandrannoal più presto. Molto spesso si fraintende che tutta l’azione, da più parti dispiegata, per cercare di arrestare questi traffici sia orientata non si sa da cosa, in realtà e perché questa situazione non è sostenibile”. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteorispondendo alle domande dei cronisti durante la visita nella Corte d’Appello di Roma per un incontro con il presidente Giuseppe Meliado’. “Ieri c’è stato un quasi naufragio con il recupero di una trentina di persone, poi la notizia della morte del neonato, la scorsa settimana c’è stata un’altra persona morta per ipotermia: per noi non ha senso tutto questo. Vogliamole ...