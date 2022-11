Ultime Notizie – Migranti | Francia | “Italia disumana e non professionale”

(Di giovedì 10 novembre 2022) ”L’è stata molto” e ”le autoritàne si sono dimostrate non professionali” rispetto all’emergenza, ”persone non pericolose”. Lo ha detto il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin nel corso di una intervista all’emittente Tf1. ”Ci saranno conseguenze”, ha aggiunto annunciando l’invio di ”500 poliziotti francesi al confineno per controllare meglio le nostre frontiere”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

