Ultime Notizie – Libri | esce ‘Leadhers’ di Tonia Cartolano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sette vite, sette donne. E le loro storie di ‘straordinaria normalità’. Le raccontanel suo libro “LeadHers” (ed. Santelli Editore) appena uscito in libreria. Protagoniste del racconto sono Elisabetta Belloni, direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; Tania Cagnotto, campionessa mondiale e Olimpionica di tuffi; Elisabetta Franchi, stilista e imprenditrice; Gaia Pigino, scienziata; Titti Postiglione, Vice Capo del Dipartimento della Protezione Civile italiana; Speranza Scappucci, direttrice d’orchestra; Paola Severino, presidente Scuola Nazionale dell’Amministrazione. “Mi sono sorpresa a pensare che nessuno mi aveva mai raccontata così” ha commentato l’ex Guardasigilli Paola Severino questa sera con, nella Sala delle Colonne dell’Università Luiss ‘Guido Carli’, ...

