Ultime Notizie – Jennifer Aniston | “Ho cercato per anni di rimanere incinta”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 10 novembre 2022) Perha provato a. E’ la stessa attrice a rivelarlo in un’intervista ad ‘Allure’ , condividendo per la prima volta la sua personalissima storia di fecondazione assistita (“Ho provato di tutto, ma non è servito”) e aprendosi sulle dolorose voci di gravidanza che l’hanno tormentata permentre lei combatteva contro l’infertilità che stava combattendo. “Tutti glie glie glidi speculazioni… È stata davvero dura”, ha sottolineato. “Ho fatto la fecondazione in vitro, ho bevuto tè cinesi, e così via. Stavo buttando tutto all’aria. Avrei dato qualsiasi cosa se qualcuno mi avesse detto ‘Congela i tuoi ovuli. Fatti un favore’. Ma non ci si pensi”. Ricorda le supposizioni offensive che ...