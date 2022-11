Ultime Notizie – Crisi energia | Mattarella all’Aja | “Nessuno può farcela da solo”

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’Unione europea deve essere una comunità di valori prima ancora che di economie, consapevole che il superamento delle, quella pandemica in passato e quella energetica attuale, richiede una risposta unitaria, perché “puòda”. Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando a L’Aja, nella seconda giornata della sua visita in Olanda, il presidente del Senato, Jan Anthoine Bruijn, e la vicepresidente della Camera dei Rappresentanti, Roelien Kamminga. “È un onore essere qui. Sono stato a lungo parlamentare. L’Europa – ha affermato il Capo dello Stato – ha attraversato molte, da quella pandemica a quella energetica indotta anche dalla guerra, la Ue ha dato risposte efficaci e ha reagito in maniera compatta alla ...

In precedenza, s econdo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), le scosse più rilevanti verificatesi nelleore erano state state una di magnitudo 3.5 alle 23:05 di ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito In Egitto si svolge Cop27, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Dopo l'ultima vittoria il tecnico dei toscani ha parlato del prossimo turno contro i rossoneri e ha svelato il proprio obiettivo ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 nov - Prova a rialzarsi il mercato delle criptovalute, dopo le ultime difficili giornate segnate dal caso Ftx. Ieri, Binance ha rinunciato al salvataggio ...