Ultime Notizie – Alessia Piperno libera | le tappe dell’operazione politica

(Di giovedì 10 novembre 2022) E’ stato grazie a un’operazionemolto complessa, a cui hanno preso parte più apparati dello Stato – a quanto apprende l’Adnkronos – che si è potuti arrivare a una conclusione positiva della vicenda di, la giovane romana arrestata a Teheran lo scorso 28 settembre e in arrivo in Italia dopo diverse settimane trascorse nel famigerato carcere di Evin. Una complessità data innanzitutto dal particolare momento storico che sta vivendo la Repubblica islamica, scossa da proteste antigovernative con rari precedenti. Le autorità sono molte concentrate sul garantire la sicurezza nel Paese e c’è una chiara volontà di prendere di mira i cittadini stranieri per dimostrare che questa rivolta, scatenata dalla morte in custodia di Mahsa Amini, sia indotta dall’estero. La situazione era oggettivamente difficile e, inoltre, ...