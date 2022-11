Ufficiale | Kalulu rinnova col Milan | i dettagli dell’intesa

e Leao © LaPresseIl comunicato è stato diramato pochi minuti fa: 'AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Pierrefino al 30 giugno 2027 - si legge - . Pierre è ...... Lorenzo Lollo, lo streakerdel Milan. Era da un po' che non ci vedevamo, e nello stupore ... Pioli che inizia a spazientirsi e butta nella mischia Leao al posto di Origi eal posto di ..."AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Pierre Kalulu fino al 30 giugno 2027 - si legge nella nota ufficiale -. Pierre è arrivato al Milan nell'estate del 2020 e da allora ha ...Il Milan ha pareggiato 0-0 contro la Cremonese in questa penultima giornata di Serie A prima dello stop per il Mondiale in Qatar, al via tra 10 giorni ...