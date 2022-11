UFFICIALE – Il Milan annuncia il rinnovo di Kalulu fino al 2027

Dobbiamo pensare a fare bene, a partire da stasera ", le parole dell'attaccante del Verona... 17:30 Verona - Juventus, la formazionedi Allegri Così in campo la Juventus con il 3 - 5 - ...IL COMUNICATO - Di seguito, il comunicatodel club rossonero: ACè lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Pierre Kalulu fino al 30 giugno 2027. Pierre è arrivato al ...Il Milan e Pierre Kalulu hanno deciso di prolungare il matrimonio. La società rossonera ha trovato l'accordo con il difensore francese per il rinnovo del contratto, in scadenza ora nel 2027. È arrivat ...Dopo un brutto inizio di settimana dovuto al pareggio contro la Cremonese, arriva una buona notizia in casa Milan: il difensore Pierre Kalulu ha prolungato il suo contratto con i rossoneri. Pierre è a ...