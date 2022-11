Udienza Totti-Blasi | cambia il legale dell’ex capitano ad un passo dal tribunale

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 10 novembre 2022) Francescoe Ilary, al via l’domani per la questione Rolex e borse griffate sparite.però non avrà al suo fianco il famosissimoDe Pace. Ecco cosa cosa è successo Domani, venerdì 11 novembre, si terrà l’in cui si parlerà dei Rolex di Francescoe delle borse griffate di Ilaryscomparse. Ma ad undalsi è verificato un episodio che potrebbe complicare le cose per l’exdella Roma. Al suo fianco, come ha svelato Dagospia, non ci sarà il famosoAnna Maria Bernardini De Pace, che avrebbe mollato. Leggi anche–> Francescoe Noemi Bocchi cercano casa ...