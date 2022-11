Ucraina ultime notizie Erdogan | bene decisione Russia su ritiro da Kherson Mosca | pronti a discutere con Ue

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inNotizie, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito In Egitto si svolge Cop27, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inNotizie, recensioni e guide all ...La società ucraina Antonov ha confermato le informazioni sulla costruzione di un nuovo aereo AN-225 Mriya e dell'inizio dei lavori di ricostruzione, ma che informazioni più dettagliate saranno condivi ...Kiev, 10 nov. (Adnkronos) - Nelle ultime 24 ore, le forze russe hanno ucciso tre civili e ne hanno feriti 12 nell'oblast di Donetsk. Lo riferisce il ...