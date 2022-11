Ucraina | Putin non andrà al G20 di Bali | salta possibile incontro con Biden | Usa | Almeno 100mila soldati russi morti o feriti

La guerra inè arrivata al 260esimo giorno . Mentre Volodymyr Zelensky incassa una nuova vittoria sul campo, con il ritiro delle truppe russe da Kherson, Vladimirannuncia che non sarà presente al ...Il meeting avrebbe dovuto metterenella stessa stanza del presidente americano Joe Biden per la prima volta dall'invasione russa dell'a febbraio. 10 nov 05:32 Usa: 100mila i soldati ...La guerra tra Russia e Ucraina è arrivata al suo 260esimo giorno: tutti gli aggiornamenti in tempo reale di giovedì 10 novembre ...Guerra in Ucraina, le notizie del 10 novembre. I russi si sono ritirati da Kherson, nel sud del Paese, facendo saltare in aria cinque ponti per coprirsi. La decisione è stata avallata ...