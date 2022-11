Ucraina | Mosca ordina alle truppe di ritirarsi da Kherson - Nato | La Russia ha perso slancio

10 nov 01:33 Biden: al G20 discuteremo prossimi passi pace'Al G20 ci sarà la possibilità di discutere dei prossimi passi necessari alla pace in'. Lo ha detto il presidente americano ...ha ordinato il ritiro delle truppe da Kherson e il loro spostamento sulla sponda sinistra del ... Crisisarà al centro anche del bilaterale in programma all'Aja tra Mattarella e il premier ...ha confermato l'ambasciata di Mosca a Giacarta. Il meeting avrebbe messo Putin nella stessa stanza del presidente americano Joe Biden per la prima volta dall'invasione russa dell'Ucraina a febbraio.Guerra in Ucraina, i russi si ritirano da Kherson Il parere degli ucraini e le aperture verso una dichiarazione di pace ...