Ucraina | Meloni | ' Italia difende Kiev | sostegno fermo è risposta migliore'

(Di giovedì 10 novembre 2022) Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "In un contesto in cui la pace non è qualcosa che possiamo dare per scontato ma è qualcosa per cui dobbiamo lavorare e che ci impone di essere pronti arci efficacemente, io ho ribadito al segretario Stoltenberg che l'sostiene con forza l'integrità territoriale, la sovranità e la libertà dell'". Così il presidente del Consiglio Giorgiaal termine dell'incontro con il segretario generale della Nato. "Credo che l'abbia ampiamente dimostrato la sua volontà di avere una posizione molto chiara da questo punto di vista", rimarca il premier, riconoscendo che un "" aè la "" che oggi si possa dare.