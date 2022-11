Ucraina | la Russia si ritira da Kherson ma per Kiev è una “messinscena”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 10 novembre 2022) Si tratta di un bluff o di una dellete più significative per lae un potenziale punto di svolta dopo quasi nove mesi di guerra in? Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha dato l'ordine alle forze russe di lasciare la riva del fiume Dniepr nella regionedi, che comprende l'omonimo capoluogo di regione, bersaglio di una vasta controffensiva. "Procedere con il ritiro dei soldati", ha detto in un filmato trasmesso dalla televisione russa, dopo una proposta in tal senso del comandante delle operazioni russe in, il generale Sergei Surovikin, che ha riconosciuto che è stata una decisione "per niente facile" da prendere. Ma necessaria. "Capisco che è una decisione per niente facile da prendere tuttavia noi ...