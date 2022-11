Ucraina | Kiev | ' morti 740 militari russi'

(Di giovedì 10 novembre 2022), 10 nov. (Adnkronos) - Laa ha perso nell'ultimo giorno 740 uomini, facendo salire a 78mila 690 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto deiucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 78.690 uomini, 2.804 carri armati, 5.682 mezzi corazzati, 1.805 sistemi d'artiglieria, 393 lanciarazzi multipli, 205 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 278 aerei, 260 elicotteri, 4.242 autoveicoli, 16 unità navali e ...

I giorni di guerra sono ormai 260. Il conflitto insegna una svolta, che rafforza le ambizioni dinella controffensiva a sud. Almeno 100mila soldati russi sono morti o feriti, secondo i dati comunicati dagli Usa. Il ministro della difesa ...... una ad Aleppo, in Siria, che " distribuendo oltre 1.000 pasti al giorno " aiuta 3.000 famiglie, di cui 7.000 bambini; tre ina Konotop, Odessa ee una a Braila, in Romania. Queste ... Live guerra in Ucraina. la cronaca minuto per minuto, giorno 260 - Kiev costruisce nuovo sistema per la difesa della capitale - Kiev costruisce nuovo sistema per la difesa della capitale Con un annuncio televisivo il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha dato l'ordine al suo esercito di ritirarsi dalla riva destra del fiume Dnipro. Diverse le reazioni all'annuncio di Mosca che ...Oleg con i carichi di aiuti si presenta nelle case di mezza Ucraina: dai dintorni di Kiev all’Est sotto le bombe ...