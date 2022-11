Ucraina | forze armate Kiev | ' liberati 41 insediamenti nel Kherson'

(Di giovedì 10 novembre 2022), 10 nov. (Adnkronos) - L'è avanzata di oltre 36 chilometri nella difesa russa in direzione di, riconquistando 1.381 chilometri quadrati e liberando oltre 41dal 1 ottobre. Lo ha reso noto Valerii Zaluzhnyi, comandante in capo delledi, aggiungendo che l'annunciata ritirata di Mosca daè il risultato delle azioni delleucraine che hanno distrutto le rotte logistiche della Russia, lasciando Mosca "senza altra opzione che fuggire".

