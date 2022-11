TS – rinnovo da leader dopo aver rifiutato le big spagnole e il Bayern

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 10 novembre 2022) 2022-11-10 11:16:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: L’incoronazione, se così vogliamo chiamarla, è avvenuta in Juventus-Inter, partita vinta 2-0: tre punti in classifica per un quintale di autostima. L’incoronazione di Danilo asempre più assoluto della squadra è stata certificata nella gara con i nerazzurri: con Bonucci in panchina e Cuadrado in campo, la fascia da capitano è stata indossata proprio dal brasilianoche Allegri aveva convinto il colombiano a prendersi una parentesi, visto che con gli arbitri ultimamente non andava molto d’accordo e Alex Sandro aveva accettato di buon grado (sarebbe toccato al terzino per anzianità, l’incombenza). La scelta è caduta, ovviamente non a caso, sul brasiliano che sa disimpegnarsi al meglio sia come terzino destro che come marcatore centrale. Abile con piedi e saggio ...