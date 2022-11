Trump dà la colpa a Melania Furioso | bomba sulla terza candidatura

Leggi su iltempo

(Di giovedì 10 novembre 2022) Le elezioni di midterm non sono andate come sperava Donald. L'ondata rossa dei Repubblicani non c'è stata con il presidente americano Joe Biden che parla di vittoria, nonostante a onor del vero sia molto difficile - risultati alla mano - considerarla tale. Il tycoon che annuncerà la suaalla Casa Bianca, il 15 novembre, secondo i retroscena dei media Usa è "". Maggie Haberman del New York Times spiega che The Donald ha individuato un "colpevole" su tutti nel suo cerchio magico, anzi in famiglia. Infattiè arrabbiato soprattutto per la sconfitta di Mehmet Oz, il famoso Dr. Oz della tv americana candidato in Pennsylvania per il Senato, sconfitto nettamente dal vice governatore John Fetterman. L'ex presidente lo aveva appoggiato senza indugio, salvo poi ...