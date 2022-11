Trieste Tattoo Expo 2022 | il programma e gli artisti

Leggi su udine20

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sono oltre 100 i tatuatori che da tutto il mondo sono in arrivo aper il, insabato 12 e domenica 13 novembre nella location dell’ippodromo di Montebello. Questo il calendario completo della due giorni. Sabato 12 Novembre: Ore 10:30 Benvenuto e Dj Set di Andrea Rock from Virgin Radio. Ore 11:30 Body Painting Performance con Massso Art Ore 14:30 Pole Dance Performance e Discipline Aeree con Dark Grace. Ore 16:00 Body Painting Performance con Massso Art. Ore 18:30 Apertura iscrizioni contest categoria: Best of Saturday. Ore 19:00 Pole Dance Performance e Discipline Aeree con Dark Grace. Ore 20:00 Contest e Premiazioni. Ore 22:00 Chiusura Domenica 13 Novembre: Ore 10:30 Apertura e Dj Set di Andrea Rock from Virgin Radio. Ore ...