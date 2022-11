(Di giovedì 10 novembre 2022) Per questo siamo onorati di accompagnare nel loro lavoro quotidiano Istituzioni prestigiose come la Polizia di Stato e di poter mettere le nostre soluzioni più all'avanguardia a loro servizio" . ...

QN Motori

Una flotta elettrificata per il Ministero della Giutizia .Motorha consegnato una flotta di oltre 300 vetture per il rinnovo del parco veicolare della Polizia di Stato, dopo essersi aggiudicata la gara pubblica indetta da CONSIP per la ...Altra società che si allontanerà dall'sarà la Roma , già da tempo certa di prender parte ad ... prima contro il Nagoya Grampus alStadium (25 novembre), poi contro lo Yokohama F. Marinos ... Toyota Italia e il Ministero della giustizia insieme per la mobilità sostenibile – QN Motori Toyota Motor Italia ha consegnato una flotta di 320 veicoli al ministero della Giustizia destinato al rinnovo del parco veicolare della Polizia di Stato. A seguito all'aggiudicazione della gara pubbli ...ROMA - Toyota Motor Italia ha consegnato al Ministero della Giustizia una flotta di oltre 300 vetture per il rinnovo del parco veicolare della Polizia di Stato, dopo essersi aggiudicata la gara ...