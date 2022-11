Totti | il nuovo avvocato per la causa con Ilary è Conte | «Nessun accordo rifiutato» Venerdì il primo faccia a faccia in tribunale

Proprio a ridosso delappuntamento in tribunale, previsto per domani 11 novembre a Roma, Francescosarebbe stato mollato improvvisamente dal suo avvocato Annamaria Bernardini De Pace . La ...capitolo nella telenevola dell anno, il divorzio tra Francescoe Ilary Blasi . Stavolta però sotto i riflettori non ci sono nuovi amori o presunti flirt (giusto ieri lei ha smentito via ...Francesco Totti revoca il mandato all’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, il legale che aveva assunto assieme al suo storico Antonio Conte per gestire la separazione con la moglie ...Francesco Totti revoca il mandato all avvocato Annamaria Bernardini De Pace, il legale che aveva assunto assieme al suo storico Antonio Conte per gestire la separazione con la moglie Ilary Blasi. L ex ...