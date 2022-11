Torna Temptation Island | si allunga il Grande Fratello Vip | anticipazioni palinsesti Mediaset

(Di giovedì 10 novembre 2022) Novità interessantissime nell’universoe dei futuri. Il ritorno die l’mento delVip 7 rappresentano le principali novità annunciate nelle passate ore. In un incontro con la stampa Pier Silvio Berlusconi ha fatto il punto sull’attuale stagioneed ha anticipato anche i prossimi: scopriamo le novità.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Island , il reality dopo un anno di pausa riprenderà il suo posto nei palinsesti Mediaset , come ha annunciato oggi Pier Silvio Berlusconi. L''amministratore delegato dell'azienda di ...Island: l'annuncio 'Nessun nodo, vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo.resta negli interessi dell'azienda e non è escluso che in futuro ...Durante l'incontro è arrivato uno degli annunci più attesi dal pubblico: Il ritorno di Temptation Island nell'estate del 2023. Ma andiamo con ordine. Gf Vip, ora è ufficiale: stop alla doppia puntata, ...Temptation Island dopo un anno di pausa torna nell'estate del 2023: La Talpa slitta ancora, si farà in autunno ...