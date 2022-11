Torino | Juric | 'Falso nove? A volte si può fare Siamo poco aggressivi | cresceremo'

GianlucaDiMarzio.com

: Milinkovic - Savic 6; Zima 6.5, Schuurs 6 (22' pt Buongiorno 6.5), Rodriguez 7; Singo 6.5, ...7. Sampdoria: Audero 6; Murillo 5 (25' st Ferrari 6), Colley 5.5, Amione 5.5 (38' st Murru sv)......(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic Savic; Zima, Schuurs (23' p.t. Buongiorno), Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic (42' s.t. Seck); Vlasic (46' s.t. Ilkhan). All,:. ... Torino, Juric: "I ragazzi sono stati attenti. Vlasic è un giocatore completo" Massimo risultato con il minimo sforzo per la squadra di Juric TORINO (ITALPRESS) - per il Torino, che si impone con merito per 2-0 in casa contro ...Il tecnico del Torino ivan Juric ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Sampdoria: "Io accetto la partita di Bologna perché il nostro è un gruppo giovane che ha fatto partite belle ed ...