Tori e Lokita | i fratelli Dardenne a Roma presentano il loro nuovo film | ecco cos’hanno raccontato

, il film dei fratelli Jean - Pierre e Luc Dardenne, sarà nelle sale cinematografiche italiane dal 24 novembre. La pellicola è stata presentata in concorso alla 75esima edizione del ...... che saranno protagonisti anche in serata (ore 21.30, 7 euro, 5 ridotto) per la prima italiana del loro ultimo lavoro, presentato in concorso al 75º Festival di Cannes e in uscita nelle ...Tori e Lokita: la storia di una fratellanza tra due giovanissimi provenienti da Paesi diversi, giunti in Europa con una comune speranza.Roma, 10 nov. (askanews) - Nel giorno in cui lo scontro tra Francia e Italia sull'accoglienza dei migranti si fa più aspro, i fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne presentano a Roma "Tori e Lokita", un ...