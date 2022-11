Tetto al contante a 5mila euro | bollette a rate per le imprese e Superbonus al 90% | ecco il Dl Aiuti

Roma, 10 nov. " Sale da 1.000 a 5.000 euro ilall'uso del. E' quanto è scritto, nero su bianco, nella bozza del dl aiuti quater atteso oggi in Consiglio dei ministri e visionato dall'Adnkronos. La norma è contenuta nell'articolo 6 ...ROMA - Il segnale del governo alle imprese è nel titolo dell'articolo 3 della bozza del decreto Aiuti quater che sarà esaminato dal Consiglio dei ministri nel pomeriggio: "Misure di sostegno per ...Il tetto per i pagamenti in contanti passerebbe a 5mila euro. Lo si apprende da fonti di agenzia. La modifica nella bozza del Dl Aiuti allo studio da parte del Governo.Approda oggi in Consiglio dei ministri il decreto Aiuti Quater da 9,1 miliardi di euro chiamato a prorogare fino a fine dicembre una serie di misure contro il caro-energia avviate dal governo Draghi..