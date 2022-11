Terremoto | Marche senza pace | altra scossa fortissima | esplode il panico

(Di giovedì 10 novembre 2022) Una nuovadidi magnitudo 4 è stata registrata al largo delle coste marghigiane nella zona di Ancona. Laè stata registrata alle 13.35 dalla sala sismica dell'Ingv di Roma, con una profondità di nove chilometri. Ilè stata distintamente avvertito anche ad Ancona. In particolare nei piani alti dei palazzi. La gente terrorizzata si è riversata in strada.

Prosegue la sequenza sismica davanti la costa delle Marche, dopo la forte scossa di magnitudo 5.7 registrata alle 7:07 di ieri 9 novembre. Stamattina nelle Marche si è avvertita la scossa più forte da quasi 100 anni: in un primo momento, il terremoto era valutato di magnitudo 5,7 della scala Richter, poi la 'magnitudo momento' è…