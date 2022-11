Terremoto Marche | nuova scossa in serata sentita ad Ancona

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 10 novembre 2022) Un'altra fortediha colpito leintorno alle 19, seguendo a quella di magnitudo 4.0 delle 13.35. L'epicentro di entrambe sarebbe al largo della costa marchigiana, nella zona di. Tutte e due sono state percepite anche adcittà. Da ieri davanti alla Costa marchigiana pesarese sono state rilevate 130 scosse. Le più forti, ieri alle 7:07 di magnitudo 5.5 e alle 7:08 di magnitudo 5.2. Intanto proseguono, in particolare nelle province di Pesaro Urbino,e Macerata, centinaia di sopralluoghi e controlli da parte di tecnici e vigili del fuoco per verificare lo stato di strutture pubbliche e private. In molti edifici segnalate crepe, fessurazioni ma quasi nella totalità dei casi si tratta di danni non strutturali.