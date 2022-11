Terremoto Marche | nuova scossa di magnitudo 4 | sentita fino ad Ancona

(Di giovedì 10 novembre 2022) Un'altra fortedidi4 ha colpito leintorno alle 13 di oggi. Secondo i primi dati dell'Ingv, è avvenuta alle 13.35 con epicentro nella costa marchigiana anconetana a una profondità di 9 chilometri. È stata percepita anche adcittà. Da ieri davanti alla Costa marchigiana pesarese sono state rilevate 130 scosse. Le più forti, ieri alle 7:07 di5.5 e alle 7:08 di5.2. Intanto proseguono, in particolare nelle province di Pesaro Urbino,e Macerata, centinaia di sopralluoghi e controlli da parte di tecnici e vigili del fuoco per verificare lo stato di strutture pubbliche e private. In molti edifici segnalate crepe, fessurazioni ma quasi nella totalità dei casi si tratta di danni non ...

