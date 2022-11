Terremoto | Ingv | da ieri 130 scosse davanti Costa marchigiana

(Di giovedì 10 novembre 2022) Nell'aggiornamento odierno l'fa sapere che, in totale, nella sequenza sismica registrataallapesarese sono state rilevate in totale, compresi anche episodi sotto 2.0, ...

Nell'aggiornamento odierno l'fa sapere che, in totale, nella sequenza sismica registrata davanti alla Costa marchigiana pesarese sono state rilevate in totale, compresi anche episodi sotto 2.0, 130 scosse da ieri e 16 oggi. ...Una scossa di magnitudo 3,2 è stata registrata stamani alle 8:26 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (), in provincia di Avellino. L'epicentro è stata individuato a due chilometri dal comune di Frigento. Allo stato non vengono segnalati danni a persone o cose.Fano.- In due giorni si sono registrate in mare nella zona di Fano e limitrofe oltre 80 scosse sismiche di magnitudo superiore a 2. Lo riferisce l'Ansa, sulla base dei dati Ingv. Scosse di 3 gradi anc ...Di Redazione Online Una scossa di terremoto è stata avvertita nelle Marche mercoledì mattina: la magnitudo è stata di 5.7, secondo Ingv Mercoledì mattina c’è stata una scossa di… Leggi ...