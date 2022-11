Terremoto | Ingv | da ieri 130 scosse davanti alla costa marchigiana

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 10 novembre 2022) ANCONA – Nell’aggiornamento odierno l’fa sapere che, in totale, nella sequenza sismica registratapesarese sono state rilevate in totale, compresi anche episodi sotto 2.0, 130dae 16 oggi. Le più forti,alle 7:07 di magnitudo 5.5 e alle 7:08 di magnitudo 5.2. L’ultimo evento sismico alle 8:47, una scossa 2.1. Intanto proseguono nelle Marche, in particolare nelle province di Pesaro Urbino, Ancona e Macerata, centinaia di sopralluoghi e controlli da parte di tecnici e vigili del fuoco per verificare lo stato di strutture pubbliche e private. In molti edifici segnalate crepe, fessurazioni ma quasi nella totalità dei casi si tratta di danni non strutturali: in ogni caso gli accertamenti vanno avanti ...