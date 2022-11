Terremoto fortissimo | magnitudo 5 8 | la terra torna a tremare | danni e epicentro

Lui è tranquillissimo, calmo, lei è un, una pazza ( ride ). Da me si mangia alle 7 di ... quando accennerò "Sere..." e sentirò la risposta della gente con un"Nere!", ecco, quella ......e sono state riassunte dalle parole del capo Fabrizio Curcio dopo il punto sulla situazione a poche ore dalsisma. In sintesi no, non ci sono rischi tsunami in Adriatico dopo il...Le più forti, ieri alle 7:07 di magnitudo 5.5 e alle 7:08 di magnitudo 5.2. Di seguito, le città più vicine con almeno 50.000 abitanti. Il terremoto di oggi è stato localizzato: 29 Km a est di Fano ...Terremoto nelle Marche. Proseguono le scosse sismiche in mare davanti alla costa marchigiana, in particolare tra quella pesarese e altre spostate più a sud davanti al litorale in provincia ...