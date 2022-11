Terremoto | ancora scosse oggi nelle Marche

Nonostante la crisi degli ultimi mesi, la sua scommessa ha pagato: 'Cz' èl'uomo più ricco del settore e la sua fortuna supera la somma dei patrimoni di tutti gli altri criptomiliardari. 2 - .... il sisma avvenuto ieri ' è uno dei più forti avvenuti in quest'area dal Novecento ' ... Ildi oggi è stato molto forte. Per fare alcuni confronti, era dal 1930 che non si produceva ...UN TERREMOTO DI TIPO COMPRESSIVO Il terremoto di ieri mattina ... non ha alcuna correlazione con le attività di trivellazione. E ancora. il sisma avvenuto ieri “è uno dei più forti avvenuti in ...(Adnkronos) – Continuano le scosse di assestamento dopo il forte terremoto di ieri al largo della costa marchigiana. Una nuova forte scossa, di magnitudo 4, è stata registrata dall’Ingv, alle ore 13.3 ...