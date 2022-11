Tennis | Cozzoli | ' eventi sportivi come Atp Finals sono driver per economia e turismo'

(Di giovedì 10 novembre 2022) Torino, 10 nov. - (Adnkronos) - “Dopo l'edizione dello scorso anno, che ha visto la città di Torino e il Piemonte protagonisti in tutto il mondo, siamo pronti a vivere una nuova sfida bellissima e stimolante”. Così Vito, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., alla conferenza stampa di presentazione delle Nitto Atp2022. “Un anno fa ledi Torino si rivelarono una scommessa vinta e furono un messaggio incoraggiante per la ripresa di tutto lo sport italiano - ha sottolineato-, oggi presentiamo la nuova edizione che vogliamo rendere indimenticabile con il nostro entusiasmo e il nostro know-how. Per noi gliinternazionali costituiscono unper lo sviluppo economico, il, la ...

Agenzia ANSA

... il Presidente di 'Sport e Salute' Vitoche ha posto l'attenzione sulla presenza " storica "... Non a caso due settimane fa abbiamo inaugurato un nuovo campo dain Darsena per dare ancora ...... dell'assessore allo Sport Martina Riva, del presidente della Federazione ItalianaAngelo Binaghi, del presidente di Sport e Salute Vito, della responsabile direzione sales e marketing ... Tennis, Atp Finals: Cozzoli "Grandi eventi sportivi un traino" - Sport L'8 novembre prende il via la quinta edizione delle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals all'Allianz Cloud a Milano ...Affluenza e partecipazione da record al Foro Italico per Tennis & Friends - Salute e Sport il progetto sociale che da dodici anni sostiene e promuove la prevenzione, diffondendo attraverso sport e div ...