Temptation Island torna nel 2023

(Di giovedì 10 novembre 2022)Nemmeno il tempo di essere rimpianto chetornerà. Il reality dei sentimenti di Canale 5, grande assente quest’anno nel palinsesto estivo della rete ammiraglia Mediaset, è in procinto dire in onda. Nel corso della conferenza stampa odierna di Mediaset, che DavideMaggio.it segue in diretta, Pier Silvio Berlusconi ha infatti annunciato che con ogni probabilità – “al 99%” -tornerà su Canale 5 nell’estate. Il reality prodotto da Fascino e condotto da Filippo Bisciglia va in onda ininterrottamente ogni estate dal 2014, fino allo stop del 2022. Dal, però, il viaggio ripartirà con nuove coppie e tentazioni.