Temptation Island | Pier Silvio Berlusconi annuncia il ritorno | ecco quando

tornerà in onda : parola di Pier Silvio Berlusconi. È stato lo stesso amministratore delegato di Mediaset a dare la splendida notizia sul ritorno del reality delle tentazioni su ...Nel 2015 i due erano usciti insieme dal celebre date show di Maria De Filippi , Uomini e Donne, e dopo qualche mese avevano messo alla prova il loro amore a. La coppia era uscita ...Palinsesti Mediaset: importante novità per Temptation Island, confermato l'allungamento del Gf Vip 7. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Grandi novità per il reality delle tentazioni di Canale 5 svelate da Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa del 10 novembre 2022 ...