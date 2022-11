Tebas | «È Florentino che incalza Agnelli e Laporta Non ama perdere nemmeno ai giochi da tavolo»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tuttosport intervista il presidente della Liga spagnola, Javier. Ieri, su Twitter, aveva ribattuto aPerez, che in un’intervista allo stesso quotidiano sportivo, aveva dichiarato: «Non possiamo permettere che i giovani amino sempre meno il calcio perché le partite che offriamo sono meno attraenti». Su Twitter,gli ha risposto con dati alla mano (pubblicati in un video) e con una frase eloquente: «Quello che dice sui giovani che non seguono il calcio è una bugia». A Tuttosport parla di Superlega. Gli viene chiesto perché Juventus, Real Madrid e Barcellona insistono sull’idea di Superlega.risponde: «PerchéPérez è in costante pressing su. È il presidente del Real a trascinarli perché è uno al quale non piace ...