Tardelli lancia la Juventus | ' Può essere la prima inseguitrice del Napoli'

Juventus News 24

Uno di quelli che vedrebbe la Juventus pronta ad inseguire l'inarrestabile Napoli di Luciano Spalletti è un ex bianconero doc come Marco. L'attuale cronista Rai, è stato intervistato ai ...... tra cui vip come lo stilista Giorgio Armani, l'ex calciatore Marco, l'attore Claudio ... Sulla propria pagina Facebook, il Comune di Pantelleriaun appello: 'Se qualcuno sa, parli, ... Tardelli lancia la Juve: «Può essere la prima inseguitrice» Secondo l'ex bianconero Marco Tardelli, la Juventus sarebbe la squadra più attrezzata per lanciare l'inseguimento al Napoli ...Tardelli lancia la Juve: «Può essere la prima inseguitrice del Napoli. Giovani Bravo Allegri». Le sue dichiarazioni ...