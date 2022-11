Tár | il video musicale del brano Mortar composto da Hildur Guðnadóttir

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 10 novembre 2022) Cate Blanchett e le altre protagoniste del film Tár appaiono neldelda. Tár, il film con star Cate Blanchett ambientato nel mondo della musica classica, può contare su una colonna sonora composta dae un nuovoregala un'affascinante anticipazione dei brani realizzati per il progetto. Il filmato di, della durata di 3 minuti e 30 minuti, è stato girato dal regista Todd Field e propone delle immagini del cast. Todd Field ha spiegato che ildi TAR è nato dalle conversazioni con Cate Blanchett e si tratta di un passaggio del film ideato per permettere alla protagonista di "immergersi in se stessa, ...