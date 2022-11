Superbike | GP Indonesia 2022 | Alvaro Bautista può chiudere i conti già a Mandalika per il Mondiale

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022) Dopo due weekend di pausa, torna protagonista ilda venerdì 11 a domenica 13 novembre con il Gran Premio d’, valevole come undicesimo e penultimo appuntamento stagionale del campionato riservato alle derivate di serie.è saldamente al comando della classifica generale e può provare agià a, anche se non sarà così scontato laurearsi aritmeticamente campione del mondo con un round di anticipo (in Australia verranno messi in palio 62 punti). Lo spagnolo della Ducati ha comunque un ampio margine di 82 punti su Toprak Razgatlioglu e 98 su Jonathan Rea, unici inseguitori ancora in lizza per il titolo, quindi può accontentarsi di arrivare sempre al traguardo con dei ...