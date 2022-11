Succede di innamorarsi senza però provare attrazione fisica Ma perché capita? L?esperta risponde

Leggi su iodonna

(Di giovedì 10 novembre 2022) È possibile essere innamorati ma non? Non è una domanda scontata né facile. Solitamente, l’amore è raccontato non solo con il colpo di fulmine ma anche con un fortissimo feeling sessuale. Ma non sempre nella realtà è cosi. Puòre che sentimento enon procedano di pari passo. E se a volte questoa discapito del primo, in altri casi è la seconda a non scoccare. Benché considerato anomalo dalla maggior parte delle persone, èuna situazione cheabbastanza frequentemente: «Purtroppo, crescere con l’idea che quando ci piace qualcuno si deve, alimentata anche da film e storie d’amore, non aiuta le ...